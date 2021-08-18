İrem Derici’den Cem Belevi açıklaması

Ünlü şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile ilgili çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.

İrem Derici, önceki gün yakın dostu Mustafa Ceceli ile birlikte Baltalimanı’ndaki Portaxe adlı mekânda görüntülendi. Estetisyen Dilan Polat’ın doğum gününe katılan şarkıcı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı ve birlikte tatile gittikleri şeklinde çıkan haberlere yanıt veren Derici, “Sekiz yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani. Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. ‘Skandal’ dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım” dedi.