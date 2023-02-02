Açıklamaları ve yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen pop şarkıcısı İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor yarışmacısı çıktı.

Şarkıları ve aşkları ile gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşık olduğunu açıklamıştı. Derici’nin cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile beraber olduğu iddia edilmişti. Gerçek çok başka çıktı.

Cem Belevi ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. “At gibi aşığım ama çaktırmıyorum” diyen Derici’nin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

SURVİVOR’IN YILDIZI ÇIKTI

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici ile Survivor Atakan Işıktutan’ın aşk yaşadığını açıkladı. Derici, “Kızın yine aşık anne” şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak bir gönderme yapmıştı.

İkilinin aynı yerde aynı saatlerde kahvaltı paylaşımı yapması ve kalp koyması aşk iddialarını güçlendirdi.