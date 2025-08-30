İrem Helvacıoğlu, Çok İlgi Görüyor

İREM HELVACIOĞLU’NDAN GÜNCEL GİDİŞAT

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem özel hayatındaki olaylar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu, şu an 8 aylık hamile ve anne olmayı heyecanla bekliyor. Son olarak, yakın arkadaşı Ezgi Şenler’in düğününde görüntülenen ünlü isim, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

KAZA VE SAĞLIK SORUNLARI

Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay tatildeyken bir kaza yaşamıştı. Yüzerken bir çocuğun kafasına düşmesi sonucu boynu sakatlanan oyuncu, o an felç kaldığını düşündüğünü belirtmişti. Yapılan muayeneler sonrasında doktorlar, boynunda fıtık ve sinir sıkışması tespit etti. Helvacıoğlu, yaşadığı zorlu süreci sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

DÜĞÜNDE BOYUNLUKLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sonrası tedavi süreci devam eden Helvacıoğlu, Ezgi Şenler’in düğününe boyunlukla katıldı. Hamileliğinin belirginleştiği gözlerden kaçmazken, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu, “Aslında benim sakatlığım sadece boynumla alakalı değil. İşaret parmaklarımı hiç kullanamıyordum, daha yeni parmaklarımı kullanabiliyorum.” sözleriyle yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi.