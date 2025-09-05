İrem Karatutlu, kazada iki bacağını kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN BİÇİMİ DEĞİŞTİREN KAZA

Kahramanmaraş’tan motorsiklet ile yola çıkan 25 yaşındaki fitness eğitmeni İrem Karatutlu, Osmaniye dönüşü Gaziantep Nurdağı bölgesinde şoförsüz bir tırın neden olduğu kazada iki bacağını kaybetti. 1 çocuk annesi İrem, tedavi süreci devam ederken kocasının desteği ile hayata yeniden tutunuyor. Kadir ve İrem Karatutlu çifti, 26 Temmuz 2024 tarihinde evlendi ve motor tutkunu olarak evliliklerinin birinci yıl dönümünü Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yapılan motosiklet festivalinde kutladı.

KAZANIN ALTYAPISI

Evlilik yıl dönümünden sonra Kahramanmaraş’a dönmek için yola çıkan çift, motosikletlerinin arıza lambası yanınca Gaziantep Nurdağı civarında yol kenarına durmak zorunda kaldı. Karatutlu çifti motorlarını emniyet şeridine çekerken, güvenlik amaçlı yardım için bir çekici de yanlarına geldi. Kısa süre içerisinde, şoförü eksik olan bir tır yolu aşarak emniyet şeridine girdi ve hemen yanlarındaki çekici ve diğer araçlara çarptı. Eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Mesut Karslıoğlu ile beraber, İrem Karatutlu de tırın altında kaldı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Karatutlu, hastaneye kaldırıldığında iki bacağını diz altından kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan tır şoförü ise mahkemece tutuklandı.

ŞOK EDİCİ DENEYİM

İrem’in eşi Kadir Karatutlu, yaşadıkları kazanın ardından şunları söyledi: “Evlilik yıl dönümümüzü bir motor festivalinde kutluyorduk. Dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorlarımızı emniyet şeridine çektik. Ardından sürücüsü olmayan bir tır, yola çıkıp orada bulunan tüm araçları sürükleyerek götürdü. Ben durduğumuz yerden tırı gördüm ve eşime doğru koşmaya başladım ama tırın hızı oldukça yüksekti. Gördüğümde eşim iyiydi ama yanına gittiğimde iki ayağının sıkıştığını fark ettim ve büyük bir üzüntü yaşadım.”

GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Kazanın nedenini öğrenmenin kendisini şok ettiğini belirten İrem Karatutlu, “Çekici bize yardım etmeye geldiği sırada bir ses duydum. Eşim tırı daha önce fark etmişti. Ancak kurtulma ihtimalim yoktu. Gözlerimi açtığımda ayaklarım altında kalmıştı. Bu süreçte eşimin desteğini çok fazla hissettim ve gelecekte hayatıma protezle devam etmeyi düşünüyorum. İki ay sonra fizik tedavi sürecim başlayacak” diyerek yaşadıklarını anlattı.