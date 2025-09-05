İrem Karatutlu, Tır Kazasında İki Bacağını Kaybetti

KAZA ANLATIMI

Kahramanmaraş’ta motorla seyahat eden İrem Karatutlu, Osmaniye dönüşünde Gaziantep Nurdağı bölgesinde şoförsüz tırın sebep olduğu kazada iki bacağını kaybetti. Tedavi süreci devam eden ve 1 çocuk annesi olan 25 yaşındaki İrem, eşi Kadir’in desteği ile hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Kadir ve İrem Karatutlu çifti, 26 Temmuz 2024’te evlendi. Motor tutkunu olan bu çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünü Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline katılarak kutladı. Yıl dönümü sonrası Kahramanmaraş’a dönerken, motosikletlerinin arıza lambası yanarak yol kenarına durmak zorunda kaldılar.

KAZA ANINDA OLANLAR

Motoru emniyet şeridine çeken Karatutlu çifti, arızayla ilgilenirken güvenlik amaçlı bir çekici de yanlarına geldi. Kısa süre içinde, şoförü bulunmayan bir tır kontrolden çıkarak emniyet kenarına ve bariyerlere sürterek daldı. Önce çekiciye çarpan tır, ardından da çevresindeki araçlara çarparak İrem Karatutlu ve eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Mesut Karslıoğlu’nu altına aldı. Bu çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İrem, hastaneye kaldırılarak iki bacağını diz altından kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan tır şoförü, mahkemece tutuklandı.

İREM KARA TÜTÜKLÜ’NÜN DENEYİMİ

İrem’in eşi Kadir, o gün yaşanan korkunç anları şu şekilde anlattı: “Evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için Kadirli’de motor festivalindeydik. Dönüş yolunda motorlarımızı emniyet şeridine çektik. Bir çekici de yardıma geldi. Kısa süre sonra sürücüsü olmayan bir tır, bariyerlere sürterek tüm araçları sürüklmeye başladı. Eşim yaklaşık 600 metre boyunca motoruyla birlikte sürüklendi. Orada bulunan 8-10 kişi milisaniyelerle kurtuldu ama eşim kurtulamadı. Eşimi aramaya başladım ve gördüğümde çok iyi görünüyordu ancak ayağının sıkıştığını görünce neye uğradığımı şaşırdım.”

KAZANIN SEBEBİ

Kadir, kazanın nedenine dair şu açıklamayı yaptı: “Kazanın temel nedeni 3 aşamadan oluşuyor. Bize çarpan tır, tünele girmeden durduktan sonra kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başladı.” İrem, kazadan dönüş yolunda tırın kendisine çok yaklaştığını, iki adım atmasından başka kurtuluş yolunun olmadığını ifade etti. “Gözlerimi açtığımda ayaklarım tırın altındaydı. Eşimin desteği çok önemli oldu. Bu süreçte protezle hayatıma devam edeceğim. İki ay sonra fizik tedavi süreçlerim başlayacak” diye konuştu.