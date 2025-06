İrem Su Kocaoğlan, U-17’de temsil edecek

İREM SU KOCAOĞLAN, BARSELONA’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Modern Pentatlon Milli Takımı’na seçilen Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek U-17 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceği için büyük bir heyecan yaşıyor. Pelit Yüzme Spor Kulübü’nde antrenman yapan İrem, Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği milli takım seçmelerinde gösterdiği başarılı performansla U-17 kategorisinde milli forma giymeye hak kazandı.

BASKETBOLDAN MADALYA HEDEFİ

Milli takım antrenörü Rüstem Pelit, İrem’in sakatlık sonrası toparlanma sürecinde göstermiş olduğu azmi vurguladığı açıklamasında, “İrem kızımız sakatlık sürecinin ardından toparlanma aşamasında çok azimli bir çalışma yürüttü. Şimdi hedefimiz, Barselona’daki şampiyonada ilk üçe girerek ülkemize madalya ile dönmek. Kendisine güveniyoruz ve başarılar diliyoruz” dedi.

İREM’İN KAMP SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

İrem Su Kocaoğlan, kamp süreciyle ilgili olarak, “Şu an Ankara THOM’da kamptayız. Kampımızın ardından 23-29 Haziran tarihleri arasında Barcelona’da olacağız. Sakatlıktan yeni çıktım ama kendimi hazır hissediyorum. Rüstem hocama çok teşekkür ediyorum, antrenman sonrası her adımımı takip ediyor. Ayrıca Federasyon Başkanımız Serhat Aydın’a da teşekkür ederim, her konuda bizimle yakından ilgileniyor. Bu yönüyle diğer federasyonlara göre şanslı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Genç sporcu, milli formayla başarılı bir derece elde ederek hem Malatya’yı hem de Türkiye’yi gururlandırmak istediğini ifade etti.