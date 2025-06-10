Haberler

İrfan Alınç, Yunuslarla Dalış Yapmayı Seviyor

MERSİN AÇIKLARINDA YUNUS SÜRÜSÜYLE KARŞILAŞMA ANLARI

Mersin açıklarında dalış yapan İrfan Alınç, su altı kamerasıyla yunus sürüsüyle karşılaştığı unutulmaz anları kaydetti. Aydıncık ilçesi açıklarına tekneyle açılan Alınç, su altındaki dünyayı incelemek üzere mavinin derinliklerine daldı. Dalış sırasında, yanına gelen yunusları görüntüleyen Alınç, kayıtlarda yunuslara balık yedirdiği anlar da yer aldı.

Alınç, 17 yıldır dalış yaptığını belirtti ve son dönemlerde dalış yaptığı alanlarda yunuslarla sık sık karşılaştığını aktardı. “Yunuslarla sık sık karşılaşmaya başlayınca yanıma kamera ve balık alarak dalışa gitmeye karar verdim. Yunusları görünce onlara balık ikram ettim. Bana yaklaşınca onları ellerimle sevdim.” ifadesini kullanan Alınç, karşılaştığı bu durumun kendisi için mükemmel bir anı olduğunu söyledi. Ayrıca, yunusların insanlara zarar vermediğini bildiği için onlara ara sıra balık vererek aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

TGC Basın Müzesi 37 Yaşında

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Müzesi'nin 13 Haziran'daki kuruluş yıl dönümünde özel bir koleksiyon sergisi düzenleyecek. Sergi, 79 yıllık tarih ve basın özgürlüğü mücadelesini vurguluyor.
Haberler

İsrail Ordusu 488 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Bir rapora göre, İsrail ordusu mayıs ayında Batı Şeria'da 488 Filistinliyi, 17,500 kişi ise 7 Ekim'den sonra gözaltına aldı; ev yıkımları ve infazlar da bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.