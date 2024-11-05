İrfan Alış Hayatını Kaybetti! Acı Haber Geldi

İRFAAN ALIŞ’IN VEFAT HABERİ

Efsanevi müzik gruplarından Peyk’in kurucu üyelerinden ve solisti olan müzisyen İrfan Alış, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya platformundan duyuruldu. Grubun paylaşımında “İrfanımızı bu sabah kaybettik” notu yer aldı.

VEDA SÖZLERİ

Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, İrfan Alış’a duyduğu özlemi ve kaybını şu sözlerle dile getirdi: “İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “Oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın.” Ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine.” Küçükçağlayan, Alış ile olan anılarını aktararak, “Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek.” dedi. “Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil, kötüleri de söylememiz gerek.” sözleriyle hatırlattı. Bartu Küçükçağlayan, “Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi,” diyerek veda etti.

PEYK GRUBU TARİHÇESİ

Peyk grubunun geçmişi 1991’lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy’un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsü’nde tanışmasıyla grubun temeli atıldı. Sözler ve besteler zamanla birikirken, 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul) ve Özgür Ulusoy’un (keman, klavye) katılımıyla grubun kadrosu şekillendi. 2006 yılında Barış Tokgöz’ün (bas) da katılımıyla grup, günümüzde aynı isimlerden oluşan bir kadroya sahip oldu.