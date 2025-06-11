İrfan Başkaya Barış İçin Yürüyüşe Başladı

YÜRÜYÜŞE ÇIKMA KARARI

ESKİŞEHİR’de yaşayan İrfan Başkaya (43), dükkanını ve iki çocuğunu eşine bırakarak, yanına aldığı bir paket un, pankart ve Türk bayrağı ile Gazze’ye yürüyüş başlattı. Başkaya, Konya yönüne doğru yürüyerek, sırasıyla Adana ve Hatay’dan geçerek, Suriye üzerinden Filistin’e ulaşmayı hedefliyor. Amaç, Filistin’deki insanlık katliamına dikkat çekmek. Yürüyüşüyle ilgili olarak, “Filistin’deki çocuklar da eşime bıraktığım çocuklarım kadar değerli” dedi. Tepebaşı ilçesinde tuhafiyecilik yapan İrfan Başkaya, İsrail ablukasındaki Gazze’ye destek vermek için yaklaşık iki aydır düşündüğü yürüyüşe başladı. Dükkanını eşine emanet ettikten sonra ailesinden helallik alan Başkaya, “Hedef Filistin, insanlık için. Karınca misali bir avuç un ile” yazılı pankartı ve Türk bayrağı ile evinden ayrıldı. Yürüyüşünün yaklaşık 20 gün sürmesini planlıyor.

SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İÇİN YÜRÜYORUM

Başkaya, Gazze’ye yapılan abluka nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek, iki aydır rahat uyuyup yemek yiyemediğini söyleyerek, “Ben şu an burada Filistin Gazze’de yaşanan zulme karşı yürüyüş yapıyorum. Bu düşünce iki aydan beri aklımda. Artık halkın harekete geçmesi gerekiyor. Ben basit bir insanım, esnafım ama iki aydır evimde rahat uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Yeter, bu İsrail’i kim durduracak? Eğer Avrupa ve Amerika durduramıyorsa, biz halk olarak durduralım. Amacımız İsrail’e gidip savaşmak değil, mazlum insanları korumak” ifadelerini kullandı. Başkaya, eline un alarak ve pankartında “Karınca misali bu unu Filistinli kardeşlerime temsili olarak götüreceğim” diyerek, bu durumun bir işe yaramayabileceğini ama Türk halkının bu konuda birlik olması gerektiğini ifade etti.

DESTEK BEKLİYOR

Yürüyüşüne Türk halkından ve İslam aleminden destek beklediğini belirten İrfan Başkaya, “İnşallah arkamda sadece 1 değil, 10, 20, 30 milyon kişi olacak. Ben çocuklarımı arkada bıraktım. Onlar da bu zulme dur denilmesini istiyor ama neden böyle yaptığımı soruyorlar. Eşimin desteğiyle yola çıktım ama bu kolay bir karar değildi. Oradaki çocukların acısı, benim çocuklarımın acısıyla eşit. Kimse bu durumu düşünmüyor mu?” diye konuştu. Başkaya, Gazze’ye gitmek için evden ayrılmanın zorluğunu vurguladı ve “Filistin’deki çocuklar da eşime emanet ettiğim çocuklarım kadar değerli” sözleriyle hislerini ifade etti.