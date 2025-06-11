İrfan Başkaya, Gazze’ye yürüyüş başlattı

İRFAN BAŞKAYA’NIN YÜRÜYÜŞÜ

İrfan Başkaya (43), Eskişehir’de dükkanını ve iki çocuğunu eşine bırakarak, yanına aldığı bir paket un, pankart ve Türk bayrağıyla Gazze’ye doğru yürüyüşe başladı. Konya’ya yönelen Başkaya, ardından Adana ve Hatay’dan geçerek Suriye üzerinden Filistin’e ulaşmayı hedefliyor. Amacını, “Filistin’deki çocuklar da eşime emanet ettiğim çocuklarım kadar değerli” diyerek açıklıyor.

DESTEK AMAÇLI YÜRÜYÜŞ

Çamlıca Mahallesi’nde tuhafiyecilik yapan İrfan Başkaya, 2 aydır planladığı yürüyüş için dükkanını eşine emanet ettikten sonra, ailesinden helallik aldı. “Hedef Filistin, insanlık için. Karınca misali bir avuç un ile” yazılı pankartı, Türk bayrağı ve bir paket un ile evinden ayrıldı. Yaklaşık 20 gün sürecek yürüyüşünü Konya, Adana ve Hatay üzerinden Suriye sınırından geçerek tamamlamayı planlıyor.

BARIŞ İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPILIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının kendisini çok üzdüğünü belirten Başkaya, iki aydır rahat uyuyamadığını ve yemek yiyemediğini dile getiriyor. “Ben şu an burada Filistin Gazze’de yaşanan zulme karşı yürüyüş yapıyorum. Bu düşünce iki aydan beri kafamda var. Halkın harekete geçmesi gerekiyor. Ben basit bir insanım, esnafım ama 2 aydır evimde rahat uyuyamıyorum, artık yeter. Eğer Avrupa ve Amerika durduramıyorsa, biz halk olarak durduralım. Savaş için değil, barış için yürüyelim. Ama bu mazlum insanları niye öldürüyor?” diyor.

DESTEK BEKLİYORUM

İrfan Başkaya, Türk halkından ve İslam âleminden destek beklediğini ifade ediyor. “İnşallah arkamda 1 kişi değil, 10, 20, 30 milyon kişi olsun. Bu insanlar ne yaptı? Kızım, ‘Baba neden böyle yapıyorsun?’ diye soruyor. Eşim, ‘Git’ dedi. Ben çocuklarımı arkada bıraktım ama zor bıraktım. Filistin’deki çocuklar da benim çocuklarım kadar değerli” diyor. Gazze’ye gitmek için evden ayrılmanın kolay olmadığını belirten Başkaya, içinde bulunduğu durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.