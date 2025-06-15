İrfan Başkaya, Savaşın Bitmesi İçin Yürüdü

İRFAN BAŞKAYA’NIN YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR

İki çocuğunu eşine emanet edip Gazze’deki savaşın sona ermesi için tek başına yürümeye karar veren İrfan Başkaya, Babalar Günü’nde Konya’ya ulaşmayı başardı. Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Başkaya, Gazze’ye destek vermek amacıyla 5 gün önce yürüyüşe çıkmış durumda.

HEDEFİ GAZZE’YE KADAR ULAŞMAK

Başkaya, Sultan Selim Camisi’nde sabah namazını kıldıktan sonra, Konya’dan Adana’ya doğru yola çıkacağını açıkladı. Uzun zamandır yürümeyi planladığını ifade eden Başkaya, “Filistin’de Gazze’de yaşanan olayları artık ne boykot, ne yürüyüş, ne de kınama durdurmuyor. Bu nedenle yola çıktım. Gönül ister ki Kudüs’e kadar gideyim. Ölürsem şehit, kalırsam da gazi olurum. Ama bu çabada yalnız kalmamak önemli. Birlik ve beraberliğimizi sağlamalıyız” dedi. İrfan Başkaya’nın yürüyüşündeki en büyük amaç, orada savaşın bitmesi ve çocukların hayatta kalmasını sağlamak.