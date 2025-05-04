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İrfan Buz: “Bu Seneyi Ligde Kapatacağız.”

İRFAN BUZ’DAN İKİNCİ YARI HAZIRLIĞI

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gençlerbirliği ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Biz de önümüzdeki hafta cumartesi günü ne olursa olsun bütün oyuncularla, taraftarımızla birlikte bu seneyi ligde kapatıp önümüze bakacağız” ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetti.

MAÇIN ÖNEMİNE VURGU

Müsabakadan sonra gerçekleştirilen basın toplantısında Buz, karşılaşmanın her iki takım için de önemli olduğunu belirtti. “Burada kazanmak istedik veya 1 puan alıp bu haftayı rahatlatmak istedik. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyordu” açıklamasında bulundu. Rakiplerini taktiksel olarak analiz ettiklerini ve Gençlerbirliği’nin geçiş oyunu oynadığını aktardı.

GELECEK HAFTA İÇİN HEDEFLER

Buz, elde etmek istedikleri sonuçları elde edebilmek amacıyla gelecek hafta oynayacakları maç için hazırlandıklarını ifade etti. “Biz de geçiş oyunu kullanmak istedik. Haftaya evimizde oynayacağımız müsabakayı kazandıktan sonra olayı bitirmek istiyoruz” dedi. Aynı zamanda, Gençlerbirliği taraftarlarının karşılaşmayı nasıl doldurduğunu hatırlatarak, Sakarya taraftarından da aynı desteği beklediğini söyledi.

SÜPER LİG HEDEFİ

Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e çıkmasını tebrik eden Buz, “Hem Hüseyin Hoca’yı hem de tüm camiayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Son müsabakanın Malatya ile oynandıktan sonra Gençlerbirliği’nin lige çıkacağını da sözlerine ekledi. “Bizim açımızdan da, önümüzdeki hafta cumartesi günü ne olursa olsun bütün oyuncularla birlikte taraftarımızla birlikte bu seneyi ligde kapatıp önümüze bakacağız” ifadelerini tekrar etti.

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