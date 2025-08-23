İrfan Buz, Daha Agresif Olmalıyız

MAÇIN ANALİZİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bodrum FK ile oynanan maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Bodrum FK’ya 3-1 mağlup olan Sakaryaspor’un performansına ilişkin görüşlerini aktaran Buz, özellikle ikinci yarıda rakiplerinin daha üstün bir oyun sergilediğini belirtti.

TAKIMIN GELECEĞİ

Yaptığı açıklamada, “İkinci yarıda Bodrum FK daha hızlı ve etkiliydi. Aksiyonlarda daha agresif olmalıydık. Rakibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullanan İrfan Buz, takımının gelecekte iki yeni oyuncu transfer edeceğini de duyurdu. Önlerinde Boluspor karşılaşması olduğunu vurgulayan Buz, bu maçı geride bırakıp yeni mücadeleye odaklanacaklarını söyledi. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, penaltı pozisyonlarının karmaşık olmasıydı. Buz, bu durumu değerlendirdiği sırada “Neden tekrarlandığını tam anlayamadım” şeklinde konuştu.