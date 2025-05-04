İrfan Buz, Geçen Maç İçin Açıklama Yaptı

MAÇIN ÖNEMİNE VURGU

Sakaryaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Gençlerbirliği ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, “Baktığımız zaman bu maç her iki takım için de önemliydi” ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Sakaryaspor, rakibi Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, kazanma arzusunun yanı sıra, en azından 1 puan alarak haftayı daha rahat bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

GEÇİŞ OYUNUNA YAKLAŞIM

Buz, maçta iyi bir mücadele gösterme gerekliliğine değindi. “Rakibimizi taktik anlamda analiz ettik. Rakibimiz geçiş oyunu oynuyordu” diyen Buz, kendi takımlarının da bu stratejiyi uygulamak istediğini belirtti. Ayrıca, gelecek haftaki maç için umutlu olduklarını ve evlerinde oynayacakları müsabakayı kazandıktan sonra sezonu tamamlama hedefinde olduklarını vurguladı. Buz, “Gençlerbirliği taraftarları nasıl bu maçı doldurduysa haftaya ben de Sakarya taraftarından aynısını bekliyorum” şeklinde ifadelerle Sakaryaspor taraftarına seslendi.

LİGDE KAPATMAYA YÖNELİK HEDEF

Son olarak, Buz, Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e çıkmasından dolayı tebriklerini sundu. “Hem Hüseyin Hoca’yı hem de tüm camiayı tebrik ediyorum” diyen Buz, Malatya ile oynanacak son müsabakalarının ardından rakiplerinin lige çıkacağını ifade etti. Kendileri için ise, önümüzdeki hafta cumartesi günü, tüm oyuncular ve taraftarlarla birlikte bu sezonu ligde kapatma kararlılıklarını dile getirdi.