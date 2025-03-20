İrfan Can Avrupalı Kulüplerin Dikkatinde

İRLAN CAN EĞRİBAYAT’IN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin yetenekli kalecisi İrfan Can Eğribayat, gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekiyor. Dominik Livakovic’in sakatlığından sonra kaleyi devralan 26 yaşındaki kaleci, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde gösterdiği başarıyla göz kamaştırdı.

AVRUPA KULÜPLERİNDEN İLGİ

Yapılan haberlere göre, İrfan Can Eğribayat’a Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis gibi kulüplerin talip olduğu bildiriliyor. Fenerbahçe yönetimi, kalecinin başarılı performansının ardından, 2027’de sona erecek olan kontratını uzatmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İrfan Can’la yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmaya niyetli oldukları ifade ediliyor.

SEZONUN BAŞARILARI

Bu sezon boyunca Fenerbahçe forması altında 16 maça çıkan İrfan Can Eğribayat, 7 kez kalesini gole kapatma başarısını gösterdi ve 15 kez ise topu ağlarında gördü. Fenerbahçe yönetimi, başarılı performansını ödüllendirmek ve Avrupa kulüplerinin ilgisini azaltmak füradında oyuncuyla görüşmelere başlamayı düşünüyor. Ayrıca, İrfan Can Eğribayat’ın da Fenerbahçe ile yeni sözleşme için müzakerelere sıcak baktığı belirtiliyor.