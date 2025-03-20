İrfan Can’dan 5. Milli Golünü Attı

MİLLİ TAKIMDA GOL SEVİNCİ

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Macaristan ile yapılan karşılaşmada A Milli Futbol Takımı’ndaki 5. golünü kaydetti. UEFA Uluslar Ligi play-off turu kapsamındaki ilk maçında, A Milli Futbol Takımı, ev sahibi olarak Macaristan ile karşı karşıya gelirken, millilerin üçüncü golü İrfan Can’dan geldi.

Maçın 73. dakikasında Mert Müldür’ün sağ kanattan yaptığı ortayı, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu göğsüyle indirdi. İrfan Can, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0’a yükseltti. 29 yaşındaki futbolcu, böylece milli takımdaki 5. gol sevincini yaşamış oldu. İrfan Can Kahveci, maça yedek olarak başladı ve 72. dakikada Oğuz Aydın’ın yerine oyuna dahil oldu.