İrfan Can Eğribayat Üzgün Olduklarını Belirtti

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Süper Lig’de mücadele eden Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş’a 1-0 kaybettikleri maçtan sonra duygularını paylaştı. Maç sonunda oldukça morali bozuk olan Eğribayat, “Çok üzgünüz. Niye böyle oluyor, bilmiyoruz. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum ama özür dilesek ne olacak! Bize yakışmayan bir maçtı. Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor” ifadelerini kullandı.

SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasını giyen İrfan Can Eğribayat, toplamda 20 maça çıkmış durumda. Bu maçlarda 21 golü kalesinde görürken, 7 karşılaşmada ise gole geçit vermedi.