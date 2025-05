YENİ BABA OLDUĞU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşıyor. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Eğribayat’a ve ailesine yönelik bir tebrik paylaştı. Bu paylaşımda, “Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa’ya sağlıklı bir ömür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

MİNİK MELİSA’YA TEBRİKLER

İrfan Can Eğribayat ve eşi Ceren, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Kulüp, İrfan Can’ın yeni babalık deneyiminde her iki ebeveyne de sağlık ve mutluluk diliyor. Melisa’nın hayatına katılışı, çiftin ve Fenerbahçe camiasının sevinci oldu.