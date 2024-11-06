İrfan Can Kahveci’den Üzücü Haber Geldi

İRFAN CAN KAHVECİ’NİN SAKATLIĞI

Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin MR’ında sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit ediliyor. Yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacak ve AZ Alkmaar ile Sivas maçlarını kaçıracak İrfan’ın hedefi, milli aradan sonraki Kayseri mücadelesinde sahaya dönmek. Ancak milli futbolcunun, o maçta da tedbiren oynamaması halinde S. Prag maçında dönmesi bekleniyor.

JOSE MOURINHO’NUN ZOR GÜNLERİ

Oosterwolde’nin sezonu kapatması ve Cengiz Ünder’den sonra İrfan Can Kahveci’nin de yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, yoğun fikstür ve uzun yolculuklarla mücadele eden Mourinho’nun durumunu güçleştiriyor. Yarınki AZ Alkmaar maçında Kostic, Oğuz, Levent, Bartuğ ve Samet’in Avrupa listesinde yer almayacak olması, Djiku’nun ise tedbiren dinlendirilecek olması, milli araya ligde ve Avrupa’da kayıpsız girme hesapları yapan Portekizli teknik adamın planlarını olumsuz etkiliyor.