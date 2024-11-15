İrfan Can Kahveci İçin Beşiktaş Hazır

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞME YENİLEME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileme üzerine yürütülen görüşmelerde bir tıkanıklık yaşadı. Sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcunun, sarı-lacivertli ekipte kalma olasılığı giderek azalıyor.

SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNİ REDDETTİ

Son haftalarda Fenerbahçe yönetiminin önerdiği sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen İrfan Can, takımda düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılmayı düşünmeye başladı. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro tercihlerinden dolayı yaşadığı güven kaybı, yıldız oyuncunun kariyerine ilk 11’de yer alabileceği bir takımda devam etme isteğini artırıyor.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe ile görüşmelerin tıkanmasının ardından Beşiktaş yönetimi, İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun menajeri ile irtibata geçerek, Fenerbahçe ile bir anlaşma sağlanamazsa devreye gireceklerini bildirdi. Etik kurallar gereği, Fenerbahçe ile süren görüşmeler tamamlanmadan resmi teklif yapmama kararı alan Beşiktaş, sürecin sonuçlanmasını bekliyor. İrfan Can’ın Fenerbahçe ile yollarını ayırması durumunda siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için resmen adım atacak.

İRFAN CAN’IN GELECEĞİ NE OLACAK?

Eğer Fenerbahçe ve İrfan Can Kahveci arasındaki müzakerelerde bir uzlaşma sağlanamazsa, milli oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olması mümkün görünüyor. İlk 11 garantisini arayan İrfan Can’ın kariyerinde alacağı kararlar, Türk futbol kamuoyunun dikkatle izlediği bir konu haline gelmiş durumda.