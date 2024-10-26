“İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’deki Yeni Rolü”

FENERBAHÇE, BODRUMSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın oynayacağı Bodrumspor maçı hazırlanmak için çalışmalara başladı. Portekizli teknik direktör Mourinho’nun bu karşılaşmada kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Cezalı durumda olan Fred’in yerini alacak isim netleşirken, ilk 11’de sürpriz değişikliklerin olabileceği dile getiriliyor. Ayrıca, Mourinho’nun İrfan Can Kahveci ile ilgili kararı da merak konusu. Gelişmelere biraz daha göz atalım.

MANŞET SONRASI ANTRANMANLAR BAŞLADI

Fenerbahçe, 1-1 biten Manchester United maçı sonrası Bodrumspor mücadelesi için antrenmanlara ara vermeden devam etti. Dünkü idmanda, Manchester United karşısında sahada olan oyuncular yenileme çalışmasıyla yetinirken, Mourinho’nun Bodrumspor maçındaki ilk 11’inde sürpriz değişiklikler yapma planlarının olduğu belirtildi. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var.

BODRUMSPOR MAÇINA HAZIRLIK DETAYLARI

Fenerbahçe, Bodrum FK ile 27 Ekim pazar günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştireceği Süper Lig’in 10. hafta müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Jose Mourinho’nun yarınki karşılaşmada kadroda bazı değişiklikler yapması muhtemel. Özellikle Osayi-Samuel, Manchester United maçında sakatlığı yüzünden kenara geldiği için dikkat çekiyor. Oosterwolde ise sezonu kapattı.

KADRODA ÖNE ÇIKAN SAKATLIK VE DİNLENME KARARLARI

Bodrumspor maçı öncesinde Filip Kostic’in sol bekte forma giyeceği; Mert Müldür’ün yeniden savunma sağında görev alacağı da aktarılan bilgiler arasında bulunuyor. Fred, sarı kart cezası nedeniyle Bodrumspor müsabakasında sahada olamayacak. Mourinho, sakatlığı atlatan İsmail Yüksek’i yarınki maçta Fred’in yerine ilk 11’de düşünmeye hazırlanıyor. Özellikle Manchester United karşısında harika bir asist yapan Maximin ile beraberliği sağlayan golü atan En-Nesyri’nin formalarının koruması bekleniyor. Mourinho ayrıca 35 yaşındaki Tadic’i dinlendirip, İrfan Can’ı ilk 11’de değerlendirme kararı alabilir.