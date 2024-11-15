İrfan Can Kahveci’nin Geleceği Belirsizleşiyor

FENERBAHÇE’DE SÖZLEŞME YENİLEME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileme konusundaki görüşmelerinde sorunlar yaşıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerle devam etme olasılığı azalıyor.

SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe yönetiminin sunduğu sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen İrfan Can, düzenli olarak forma bulamadığı sebebiyle takımından ayrılmayı düşünüyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro tercihleri nedeniyle güven kaybı yaşayan yıldız oyuncu, kariyerine ilk 11’de forma giyebileceği bir takımda sürdürmeyi hedefliyor.

BESİKTAŞ, İRFAN CAN İÇİN DEVREDE

Fenerbahçe ile görüşmelerin tıkanması üzerine Beşiktaş yönetimi, İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun menajeriyle temasa geçerek, Fenerbahçe ile bir anlaşma sağlanamaması durumunda devreye gireceklerini duyurdu. Etik kurallar gereği, Fenerbahçe ile devam eden görüşmeler tamamlanmadan resmi teklif yapmamaya karar veren Beşiktaş, sürecin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak İrfan Can’ın Fenerbahçe ile yollarını ayırması halinde siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için resmi adım atacak.

İRFAN CAN’IN GELECEĞİ NE OLACAK?

Fenerbahçe ve İrfan Can Kahveci arasındaki görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamazsa, milli futbolcunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği konuşuluyor. İlk 11 garantisi isteyen İrfan Can’ın kariyerindeki atılımlar, Türk futbol camiasında merakla izleniyor.