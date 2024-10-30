İrfan Can Kahveci’nin Sözleşme Durumu Netleşiyor

İRFAN CAN KAHVECİ’NİN DURUMU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sözleşme durumu üzerine çözüme doğru ilerliyor. Oyuncunun menajeri ile yaz aylarında sözleşme uzatmak için görüşmeler yapan ancak bu süreçte resmi bir adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta tekrar iletişime geçti.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Yönetim, İrfan Can Kahveci’ye 3 yıllık bir kontrat teklif etmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, oyuncunun takımda kalmasını sağlamayı hedefliyor. Fenerbahçe, sözleşme görüşmelerinin olumlu bir şekilde ilerlemesini bekliyor.

İLERLEYİŞİ GÖZETİYORLAR

Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte detayları yakından takip ediyor. İrfan Can Kahveci’nin durumu oyuncunun kariyeri ve takım için büyük bir önem taşıyor. Yönetim, oyuncunun takımda kalmasını sağlayarak kadronun güçlenmesini istiyor.