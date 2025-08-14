İrfan Gönce Otoyola Çarptı, Hayatını Kaybetti

TRAJEDİ KAZA

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda gerçekleşen bir trafik kazasında İrfan Gönce (57) yaşamını yitirdi. Kaza, Kartepe ilçesindeki İzmit Doğu Gişeleri önünde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İrfan Gönce’nin kullandığı 34 FPD 531 plakalı otomobil, İstanbul yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek gişenin beton banketine çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından otomobil, iki beton banketin arasına sıkıştı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, sıkışan araçtan Gönce’yi çıkardıktan sonra cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Diğer yandan, hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

TRAFFC İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Kaza sonrası yaşanan olay nedeniyle gişe trafiğe kapatıldı ve araç geçişleri diğer gişelerden sağlandı. Jandarma, kazanın sebebine yönelik detaylı bir soruşturma başlattı.