İrfan K. Eşini Tehdit Etti Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Fatih’te meydana gelen olayda, İrfan K.’nın, evi terk eden eşi N.K.’nın ailesinin evine gidip tehdit ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre, İrfan K. eşinin ağabeyine ait otomobili kundakladı. Yanan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayın ardından polis tarafından yakalanan İrfan K., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Olay anı, N.K.’nın cep telefonuyla kaydedildi.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Olay, 10 Mayıs’ta saat 22.00 civarında Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, İrfan K. ile N.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çiftin kavga etmesinin ardından N.K. evi terk ederek ailesinin evine geri döndü. İrfan K. ise eşinin ailesinin evinin önüne gelerek onu tehdit etti ve N.K.’nin cezaevinde olan ağabeyine ait park halindeki araca zarar verdi.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, kundaklanan aracı hızla söndürürken, polis İrfan K.’yı yakalamak için harekete geçti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İrfan K.’nin yerini tespit edip kısa süre içerisinde onu yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İrfan K., adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.