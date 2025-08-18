Haberler

İrfan Karatutlu, Su Sorunu Var

KAHRAMANMARAŞ’TA SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM SORUNU

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, kentin sağlık hizmetlerine erişiminde ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetlerine ulaşmanın zorlaştığını belirtti. Karatutlu, deprem sonrasında geçen 2,5 yıl içinde poliklinik hizmetlerine erişim sağlamakta vatandaşların sorunlar yaşadığını söyledi.

POLİKLİNİK HİZMETLERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK

Karatutlu, “Sağlık hizmetinin yüzde 90’ı ayaktan tedavi. Siz ısrarla yataklı tedavi kurumları açmanın derdine düştünüz. Biz hala basit muayene olmanın yollarını arıyoruz. 2,5 yılda yanık tedavi merkezini açamadınız. Vatandaşlar, komşu şehirlerde yanık tedavi hizmeti almanın peşindeler.” diyerek sağlık hizmetlerinin yetersizliğine dikkat çekti. Ayrıca, Kahramanmaraş’taki sağlık personeli atamalarının da yetersiz olduğunu belirtti ve “En temel sağlık hizmetini Kahramanmaraş alamıyor.” ifadesini kullandı.

SU SORUNUNA ACİL ÖNLEM GEREKEN BİR DURUM

Kahramanmaraş’ta içme, sulama ve kullanma suyuna erişim sorunlarının da bulunduğunu dile getiren Karatutlu, “Depremde hükümet üst yapıyı yaptı. Ama altyapı yapılmadı. Borularda kaçak var. Kahramanmaraş’ın su sorununa acil önlem alınması gerekiyor.” dedi.

