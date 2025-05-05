İrlanda Başbakan Yardımcısı Endişeli Açıklama Yaptı

İSRAİL’İN PLANLARI ENDİŞE VERİYOR

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik geniş çaplı saldırı planının son derece endişe verici olduğunu söyledi. Bu durum, Filistin halkı için kayıpları artırarak, zaten süregelen insani krizin daha da derinleşmesine yol açabiliyor. Harris, Gazze’deki duruma dair yazılı bir açıklama yaptı ve “İsrail güçlerinin Gazze’deki askeri operasyonlarını genişletme planlarına ilişkin haberlerin endişe verici. Böyle bir hamle, zaten vahim bir insani krizle karşı karşıya olan Filistin halkı için daha fazla ölüm, yaralanma ve tarif edilemez acıya yol açacak.” ifadelerine yer verdi.

İTİDAL ÇAĞRISI VE İNSANİ FELAKET

Harris, İsrail makamlarına itidal çağrısında bulundu ve Gazze halkına yapılanların “iğrenç ve vicdansızca” olduğunu belirtti. Özellikle bu durumun bir insani felaket olduğunu vurgulayan Harris, “Derhal çatışmaların sona ermesini, kalan esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze’ye büyük ölçekli insani yardımın yeniden başlamasını görmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ İŞGAL PLANI VE SON GELİŞMELER

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi kararını onayladı. Bu plan, Gazze’deki bazı bölgelerin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal ettiği alanlarda kalması ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de gündemde. Bu plan sonrasında, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Son olarak, bazı İsrail basınları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti sona ermeden bir esir takası anlaşması olmaması durumunda ordunun Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi planladığını aktardı.