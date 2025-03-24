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İrlanda Bulgaristan’ı Yenip B Ligi’ne Yükseldi

İRLANDALILAR B LİGİ’NE YÜKSELDİ

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Bulgaristan’ı 2-1 yenerek B Ligi’ne yükseldi. Maçta düdük çalan Halil Umut Meler, karşılaşma esnasında beklenmedik bir talihsizlik yaşadı. Meler, 37. dakikada bir sakatlık geçirerek kenara gelmek zorunda kaldı ve sağlık ekipleriyle bir görüşme yaptı. Deneyimli hakem, tedavisinin ardından oyuna dönüş yaptı.

HALİL UMUT MELER’İN DURUMU

İkinci yarıya Halil Umut Meler’in başlamaması kısa bir şaşkınlık yarattı. Meler’in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı öğrenildi. Mücadelenin ikinci yarısında, 4. hakem Mehmet Türkmen maçın devamında görev aldı. Heyecan dolu geçen karşılaşmada, İrlanda 2. yarıya 1-0 geride başlayarak üstünlük sağladı ve galibiyeti elde etti.

ÜSTÜNLÜK KAZANILDI

İrlanda, bulduğu gollerle 2-1’lik sonuçla oyuncu ve taraftarlarını sevindirirken, bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi’nde B Grubu’na yükselmiş oldu. Maç, izleyenlere büyük bir heyecan sundu.

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