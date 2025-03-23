İrlanda Bulgaristan Maçı Canlı Yayını Nerede?

İRLANDA BULGARİSTAN MAÇI CANLI YAYINDAN İZLENİYOR

İrlanda ile Bulgaristan arasındaki heyecan dolu UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, canlı yayın ile ekranlara geliyor. Bu maçı izlemek isteyenler, İrlanda Bulgaristan maçı canlı izle arayışına girdi. İrlanda Bulgaristan maçı nereden ve hangi kanaldan izlenir? İşte detaylar…

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İrlanda Bulgaristan maçını kesintisiz ve donmadan izleme keyfi sürerken, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlandığı merak ediliyor. Maç, S Sport Plus ve Exxen gibi kanallar üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak olan maç, Dublin’daki Aviva Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İyi seyirler!