İrlanda, İsrail’le Ticari İlişkileri Kesecek

İRLANDA HÜKÜMETİ YASAK TASARISI SUNACAK

İrlanda hükümeti, işgal altında bulunan Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli şirketlerle ticareti yasaklayacak bir tasarının sunulması için Salı gününü belirliyor. Bu adım, Avrupa’da bir ilke imza atmayı amaçlıyor. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda dışişleri ile savunma bakanı olan Simon Harris, cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Komitesi’nin tasarının incelemeye başlayacağını belirtti.

TİCARETİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE YÜKSEK DESTEK

Harris’in açıklaması, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin çoğunluğunun İsrail ile ticaretin yeniden gözden geçirilmesi konusunda anlaştığı bir dönemde geldi. Harris, Gazze’de meydana gelen İsrail saldırılarını “soykırım niteliğinde” ve “savaş suçu” olarak değerlendirdi. “Bu durum sadece gözden geçirilmemeli, kesin bir şekilde askıya alınmalı, çünkü her şey normalmiş gibi devam edilemez” diye konuşan Harris, uluslararası toplumun bu konuda yeterince hareket etmediğini vurguladı. “Dünyanın harekete geçmesi gerektiği çok açık, fakat bugüne kadar neredeyse hiçbir şey gerçekleşmedi” dedi.