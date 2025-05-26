İrlanda, İsrail’le Ticari İlişkileri Kesiyor

İRLANDA HÜKÜMETİ YASAK TASARISINI SUNUYOR

İrlanda hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli şirketlerle ticareti yasaklayacak bir tasarıyı Salı günü sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, Avrupa’da gerçekleştirilen bir ilk olma özelliği taşıyor. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Savunma Bakanı Simon Harris, cumartesi günü X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Komitesi’nin söz konusu tasarıyı önümüzdeki ay incelemeye başlayacağını ifade etti.

EUROPA BİRLİĞİ’NDEN GELEN DESTEK

Harris’in açıklaması, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunluğunun İsrail ile ticaretin gözden geçirilmesi konusunda bir uzlaşmaya vardığı günlerin hemen ardından geldi. Gazze’deki İsrail saldırılarını “soykırım niteliğinde” ve “savaş suçu” olarak tanımlayan Harris, “Bu sadece gözden geçirilmemeli, askıya alınmalı, çünkü her şey normalmiş gibi davranılamaz” dedi.

DÜNYANIN HAREKETE GEÇMESİ GEREKELİ

Simon Harris, dünyanın bu konuda yeterince adım atmadığını vurgulayarak, “Dünyanın harekete geçmesi gerektiği çok açık, ama bugüne kadar neredeyse hiçbir şey yapılmadı” şeklinde ifade etti. Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor ve yeni gelişmelerin takibi önem kazanıyor.