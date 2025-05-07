İrlanda Tepki Gösterdi, Yardım Engellendi

İRLANDA BAŞBAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI GAZZE’YE YARDIM GİRİŞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İrlanda’nın Başbakanı Micheal Martin ve Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze’ye insani yardım girişlerini engelleyen İsrail’e sert eleştirilerde bulundu. Küresel İrlanda Zirvesi’nde gerçekleşen konuşmalarında, Martin ve Harris, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve yardım girişlerini engellemesine dikkat çekti. Martin, “Gazze’de acil ateşkes gereklidir, kalan esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımın kesintisiz bir şekilde yapılması önemlidir.” ifadelerine yer verdi.

İNSANİ YARDIMIN ENGELLENMESİ KABUL EDİLEMEZ

Martin, daha fazla detay vererek, “50 günden uzun süredir gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların Gazze’ye girmesine izin verilmiyor. İsrail, insani yardım girişine bloke uygulayarak, Gazze’yi açlık krizine yaklaştırıyor.” dedi. Ayrıca, “Koşullar ne olursa olsun sivil nüfusa açlık ve acı yaşatmak ilke olarak ve yasal olarak yanlıştır.” diyerek durumu eleştirdi. “Bu davranış kesinlikle savaş suçu teşkil ediyor. Gazze’dekilerin yerinden edilmesi ve kalıcı işgal ise tamamen kabul edilemez.” vurgusunu yaptı. Martin, uluslararası toplumun bu konudaki çabalarını artırma hedefinde işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

HARRIS’TEN ŞOK EDİCİ AÇIKLAMALAR

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Harris ise Gazze’ye insani yardım girişlerinin engellenmesine karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, şunları kaydetti: “Gazze’ye insani yardım girişinin engellenmesi karşısında ne kadar iğrendiğimizi ve dehşete kapıldığımızı diplomatik olarak ifade edecek cümle bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklar açlık çekiyor. En temel ağrı kesicilere ulaşılamıyor. Hastaneler vuruluyor ve Gazze’deki ölü ve yıkımın büyüklüğü hayal edilemez seviyede.” Gazze’de kıtlık riski olduğunu belirten Harris, “Bunun yaşanmasına izin veremeyiz. İnsanlar tarihte geri gidip bu günlere baktığında, ‘insanlar yeterince bir şey yapmadı.’ diyecek.” ifadelerini kullandı.