Şırnak’ta 3 sığınak imha edildi

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’lı teröristlere ait 3 sığınak imha edildi.

Şırnak’ta Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 sığınak içerisinde 1 adet tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı ve 1 adet antipersonel mayın, 1 adet Kaleşnikof, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet büyük tüp, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve sığınak imha edildi.

TRT