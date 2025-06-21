İrritabl Bağırsak Sendromu Kadınlarda Daha Fazla

İRRİTABL BAĞIRSAGI ANLATIYOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, irritabl bağırsak sendromunun kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirtiyor. Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzursuz bağırsak sendromu adıyla da bilinen bu durumun, uzun süreli karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ediyor. Toplumda yaygın şekilde rastlanan bu hastalığın, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Coşar, “Cinsiyet açısından bakıldığında, kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görüldüğü ifade ediliyor. Stres, sıkıntı ve zor şartlar bu hastalık ve semptomların ortaya çıkmasını kolaylaştıran diğer etkenler arasında” diyor.

SEMPTOMLARIN BELİRSİZLİĞİNE DİKKAT

Doç. Dr. Coşar, irritabl bağırsak sendromunda semptomların uzun süre devam ettiğine dikkat çekerek, bu durumun insanların aklına kanser gibi ağır hastalıkları getirebileceğini kaydediyor. Ancak Coşar, “İrritabl bağırsak sendromu kanserlerle ilerleyen bir hastalık değildir. Malign kanser türü hastalıklar genellikle 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkar ve kısa süreli akut semptomlarla kendini gösterirken, irritabl bağırsak sendromu genellikle uzun geçmişi olan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor.

HASTALARA ÖNERİLER

Hastaların kendi durumlarının farkında olmalarının önemine değinen Coşar, şu tavsiyelerde bulunuyor: “İlk olarak, hastanın hekimine güvenmesi ve hastalığını bilerek önlem alması gerekiyor. İkinci olarak, kabızlık ya da ishal ve ağrı şikayetlerini azaltmak için ilaçlarımız mevcut. Bunların uygun kombinasyonla kullanımı önemli. Bağırsaklarda sağlıklı mikrobik dengenin oluşması ve bunun sürdürülebilmesi açısından sağlıklı beslenmek, fruktoz ve gıda katkılarıyla tatlandırıcılar içeren gıdaların fazla tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Bu tür gıdalar sadece bağırsak sağlığına değil, genel sağlık durumu açısından da olumsuz etkiye sahip.”

Coşar, kuru fasulye, nohut ve bulgur gibi besinlerin de şişkinlik yapabileceğine dikkat çekerek, “Bunlar ve diğer birçok gıda, kişinin kendi tecrübesiyle fark edilebilir. Günlük diyetlerinden çıkarmaları ya da bu konuda hazırlanmış listelere uyarak diyet uygulamaları, şikayetlerin kontrol altına alınması açısından faydalı olabilir” diye ekliyor.