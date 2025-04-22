İş Adamı İtiraf Etti, Villa Verdi

İNŞAAT PROJESİNE RUHSAT VERİMİ

Beylikdüzü’ndeki bir inşaat projesi ile ilgili ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 1 adet villa verildiğini açıklayan iş adamı Adem Kameroğlu, villanın bulunduğu lüks site havadan görüntülendi. Oldukça dikkat çekici olan bu villa, Büyükçekmece sınırları içerisinde yer alan Pelican Hill Ihlamur evleri arasında bulunuyor.

VİLLA VE DENETİM

Kameroğlu, ruhsat aldığı villa karşılığında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun Büyükçekmece’deki villayı denetlemek için geldiklerini belirtti. İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada konakladığını ifade etti. Bunun yanı sıra, proje ile ilgili iskan belgesi (yapı kullanım belgesi) sürecinde İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan’ın 4 daire aldığı da belirtildi.

LÜKS SİTE GÖRÜNTÜLERİ

Havadan çekilen görüntülerde, lüks villaların bulunduğu sitenin herkesin dikkatini çektiği görülüyor. Tüm villalar havuzları ve çevre düzenlemeleri ile öne çıkıyor. Fiyatları, konumları ve metrekarelerine bağlı olarak 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında değişiklik gösteriyor.