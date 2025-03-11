İş Adamının 182.2 Milyon TL İcra Takibi

ICRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından birinin 182.2 Milyon TL’lik senet alacağının ödenmemesi sebebiyle, alacaklının müracaatı neticesinde, Türkiye’nin mermer ve madencilik sektöründeki önemli bir firmaya icra takibi yapıldı. İcra dosyasının kesinleşmesinin ardından, alacaklı iş adamının avukatı borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile belirlenen çeşitli adreslerdeki menkullerin koruma altına alınması ve kapalı alanların çilingir aracılığıyla açılması için talepte bulundu ve icra müdürlüğü bu talepleri kabul etti.

HACİZ İŞLEMLERİ YAPILDI

İş adamının temsilcisi Av. Ali Alper Tüfekci ve avukat ekibi, süreci titizlikle takip etti. Ancak borçluların resmi adreslerini boşaltmış olduğu, fakat çok sayıda üçüncü şahıs ve şirketle aralarında organik bağ bulunduğu ortaya çıktı. Bu tespit üzerine İcra Müdürlüğü’nden görevli memurlar eşliğinde belirlenen adreslerde birden fazla kez haciz ve muhafaza işlemleri gerçekleştirildi. Haciz işlemleri sırasında üçüncü şahısların borçlularla irtibatları olmadığına dair itirazları üzerine, Av. Ali Alper Tüfekci ve ekibi, karşı beyanlar ve borçlular arasındaki organik bağı gösteren deliller sundu. Bu süreç neticesinde, icra dosyalarının bağlı olduğu İcra Mahkemeleri, üçüncü şahısların itirazlarını kabul etmeyerek alacaklı iş adamı lehine hüküm kurdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Mermer ve madencilik sektörünün önemli bir firması üzerinde icra takibi başlatan ve haciz işlemlerini başarıyla gerçekleştiren Av. Ali Alper Tüfekci, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Tüfekci, “Çok sayıda adreste aralıklarla eş zamanlı olarak yapılan haciz işlemleri sonucunda söz konusu firma ve yetkilisi ile dosya borcunun ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı. İcra ve haciz işlemleri şu an için durduruldu.” dedi.