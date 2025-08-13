İş Bankası Genel Müdürü Aran: 2026’da normalleşme bekleniyor

İŞ BANKASI VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye İş Bankası, Acıbadem Sağlık Grubu ve Bayındır Sağlık Grubu’nun düzenlediği basın toplantısında, yıl sonu ekonomik beklentilerine dair görüşlerini paylaştı. Aran, bankacılık sektörünün kârlılığının “olumsuz etkilendiğini” açıkladı.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ ZORLUKLAR

Bankacılık sektörüne yönelik soruları yanıtlayan Aran, ikinci çeyreğin beklenenin altında geçtiğini ifade etti. “Çünkü Mart ayının ortasında faiz indirim döngüsü kesintiye uğrayınca ve faizler tekrar sene başındaki seviyesine yakın, 50 ile başlamıştık yıla, tekrar 49’a çıkınca bu bizim için büyük bir sıkıntı oldu. Tüm sektör faiz marjlarında bir faiz indirim döngüsü beklerken, yüksek faiz ortamına bir kez daha maruz kalıyor olmak hem bankacılık sektörünün kârlılığını hem reel sektörün kârlılığını olumsuz etkiledi.” Dediği gibi, Temmuz ayı itibarıyla bu döngünün yeniden başladığını ve bu durumun 3. çeyrek ile yılın son çeyreği için umut verici olduğunu vurguladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Haber kaynağına göre Aran, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminleri ile ilgili, “Eğer bir başka kesintiye uğramazsak ilk defa bu politikanın hem enflasyonda hem faiz indirimlerinde sonuç verebileceğini” belirtti. “Yeter ki yeni bir kesinti olmasın” diyen Aran, faiz indirim döngüsünün kesintisiz devam etmesi halinde, sene sonunda yüzde 29 enflasyon ve yüzde 35’lik bir politika faizi görünce, makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesine yönelik konuşmalara başlanabileceğini ifade etti. 2026 Mayıs’ından itibaren bu kısıtların kaldırılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

SORUNLU KREDİLERİN ARTIŞI

Aran, firmaların işletme sermayesi ihtiyacının finans sisteminden karşılanabilmesi için kredi büyüme kısıtlarının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Sorunlu kredilere akışta bir artış gözlemlediğini belirten Aran, “Bu programın başladığı dönemde 2 yıl önce biz ayda sektör olarak 5,4 milyar lira sorunlu alacak bakiyesi yaratırken, bugün ayda 48 milyar lira gider hale geldi. Aslında önemli bir sorun var ama bu sorunu zaten hep beraber biliyoruz.” diye ekledi.

Aran, sıkı para politikasının beklenenden uzun sürmesi ve daha sıkı olmasının sorunlara neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, komisyonların politika faizi yüzde 35’teyken belirlenen sınırın geçerli olduğunu ve faizlerin düşmeye başlamasıyla komisyonların da yine düşmeye başlayacağını ifade etti.