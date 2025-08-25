İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faiz indirim alanı 800 baz puandır

EKONOMİ DEĞERLENDİRMELERİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ekonomiyi değerlendirdi. 2024’te küresel enflasyonun yüzde 5,6’dan 2025’te yüzde 4,2’ye ve 2026’da yüzde 3,6’ya düşmesinin beklendiğini belirten Aran, küresel büyümenin ise yüzde 3 seviyesinde yatay seyredeceğini aktardı. Tarife savaşlarının ve faiz indirim baskısının, global enflasyonun yatay bir seyir izlemesine neden olabileceğini vurgulayan Aran, bu durumun Türkiye’yi de etkileyeceğini ifade etti.

TİCARET DENGELERİ

Aran, “ABD’ye mal satamayan Çin’in dünyanın geri kalanında ticaret dengelerini nasıl değiştireceği merak konusu” diyerek, bu durumun Türkiye gibi düşük küresel talep ve artan iç maliyetlerle ihracatta sorun yaşayan ülkeleri zorlu bir rekabete sürükleyeceğini dile getirdi. Bu değişimlerin tüm üretimin ve ihracatın artmasını isteyen ülkeler için zorlu bir süreç oluşturacağını belirtti.

KÜRESEL GÖRÜNÜM

Aran, önümüzdeki iki yılın takip edilmesi gerektiğini ve Türkiye’nin verimlilik konusuna daha fazla eğilmesi gerektiğini belirtti. “Çin faktörü, bazı yatırımları gözden geçirmemize yol açabilir,” diyen Aran, “Eğer Avrupa Birliği, ABD’nin yaklaşımından daha farklı bir tutum sergilerse önemli müşterilerin kaybetme riski taşıdığını” ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin ekonomik durumu için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Aran, ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısında yapacağı olası faiz indirimine değinerek, “Yılın kalanında 800 baz puanlık faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyorum,” dedi. Ayrıca Türkiye’nin 2025 yılında enflasyonun yüzde 28,5 ile 29,5 arasında olabileceğini öngördüğünü belirtti.

Merkez Bankası’nın 3. Enflasyon Raporu’ndaki söylemlerinin önemine vurgu yapan Aran, “Bu yaklaşım, piyasalardaki beklentilerin şekillenmesine yardımcı olacak,” diye konuştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın kredi büyümesi ile dezenflasyon patikasının uyumlu olduğunu vurguladı.

DİRENÇLİ BANKACILIK SEKTÖRÜ

Aran, Türk bankacılık sektörünün her türlü şarta uyum sağlayabilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. “İçinde bulunduğumuz konjonktürde sektör oldukça dirençli bir görünüm sergiliyor,” diyen Aran, bankaların sorunları çözüme kavuşturabilecek güçte olduğunu, dolayısıyla bankacılık sektörünün küresel olumsuz durumlardan etkilenmeyeceğini belirtti.

GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ

Son olarak, Aran, “Küresel gıda fiyatları ve iklim ile ilgili olumsuz gelişmeler bizi etkileyebilir,” diyerek, Türkiye’nin kendi hedeflerinden sapmaması gerektiğinin altını çizdi. Bankacılığın risk yönetiminin önemli olduğunu belirten Aran, “Bankacılıkta sürprize yer yoktur,” diyerek sektörün güçlü yapısının devam edeceğini ifade etti.