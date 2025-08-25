İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faiz İndirimi İçin Alan Var

Hakan Aran’dan Ekonomi Değerlendirmeleri

İş Bankası’nın Genel Müdürü Hakan Aran, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Aran, küresel enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,6 seviyesinde olacağını, ardından 2025’te yüzde 4,2’ye ve 2026’da yüzde 3,6’ya düşeceğini öngördüğünü belirtti. Küresel büyümenin ise yüzde 3 seviyesinde sabit kalmasının beklendiğini ifade etti. Tarife savaşlarının faiz indirim baskısıyla birleşmesinin, küresel enflasyonun yatay seyretmesine sebep olabileceğine dikkat çeken Aran, bu durumun Türkiye’yi de etkileyeceğini vurguladı.

Çin’in Ticaret Dengeleri ve Türkiye Üzerindeki Etkisi

Aran, ABD’ye mal satamayan Çin’in diğer ülkelerde ticaret dengelerini nasıl değiştireceğini merakla izlediklerini ifade etti. Değişen ticaret dengelerinin, Türkiye gibi küresel talebin düştüğü ve maliyetlerin arttığı ülkelerin ihracatında sorunlar yaşayabileceğini belirtti. Özellikle üretimde ve ihracatta söz sahibi olmak isteyen ülkeler için bu durumun önemli bir sorun teşkil edebileceğini dile getirdi.

Küresel Ekonomi İçin Kritik İki Yıl

Hakan Aran, küresel ekonomideki gelecek iki yılın çok dikkatle izlenmesi gerektiğini, Türkiye’nin verimlilik alanına daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi. “Çin faktörü, bazı yatırımları yeniden gözden geçirmemize yol açabilir. Avrupa Birliği’nin Çin ile ilişkileri, ülkemiz için avantaj sağlayabilir veya AB pazarında önemli müşterileri kaybetmemize neden olabilir.” dedi. Tarife savaşlarının Türkiye üzerinde potansiyel tehlikeler barındırdığına işaret eden Aran, bu nedenle gelişmeleri yakından takip etmenin önemini vurguladı.

Faiz İndirimlerinin Etkileri ve Yıl Sonu Tahminleri

Hakan Aran, ABD Merkez Bankası’nın eylüldeki faiz indirimlerinden sonra aralık ayında bir başka indirim yapmasının olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Türkiye’nin dikkatli bir yol haritasını takip etmesi gerektiğini söyleyen Aran, “Yılsonu enflasyonunun yüzde 28,5-29,5 arasında olacağını öngörüyorum.” dedi. Merkez Bankası’nın enflasyon raporundaki şahin tutumunu sürdürdüğünü ekleyen Aran, 800 baz puanlık bir faiz indirimi alanı olduğunu ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesine inmesini beklediğini açıkladı.

Merkez Bankası ve Dezenflasyon Patikası

Aran, Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerinin hesap verilebilirlik ve etkinliği artırdığını, global ve yerel gelişmelerin 2027’ye dair tahminleri etkileyeceğini vurguladı. Kredilerle ilgili enflasyon beklentilerine dikkat çekerken, KOBİ ve ticari kredilerin büyümesinin Merkez Bankası politikaları ile uyumlu olduğunu, yabancı para kredilerde ise büyümenin yavaşladığını belirtti.

Enerji ve Gıda Fiyatlarına Dikkat

Hakan Aran, küresel enerji ve gıda fiyatlarının dışsal faktörler olduğunu belirtirken, bu konularda beklenmedik artışların Türkiye’nin enflasyon hedeflerinden sapmasına yol açabileceğini ifade etti. İçerideki hedeflere sadık kalmanın önemine dikkat çekti.

Türk Bankacılık Sektörünün Dayanıklılığı

Aran, Türk bankacılık sektörünün zorluklara karşı dirençli olduğunu belirterek, “Sektör her türlü olumsuz koşula uyum sağlayabilecek güçte.” dedi. Bankacılığın risk yönetiminde gelişmiş bir sektör olduğuna dikkat çeken Aran, bankaların sorun çözme yeteneklerine vurgu yaptı. “Bankacılık sektöründe farklı senaryolar ile hareket ediliyor. Bu alanın güçlü olması, sektörün olumsuz durumlarda bile kendi içinde sorunlarını çözmesine yardımcı oluyor.” ifadesini kullandı.

Faiz İndirimlerinin Sektöre Yansıması

Hakan Aran, 2025 yılı içinde faiz indirim döngüsünün kesintiye uğraması durumunda bankacılık sektörünün etkilenebileceğini, ancak tekrar başlayan döngüde sektörün karlılığı imkânlarını artırabileceğini belirtti. “Bankacılık sektörünün karlılık oranlarının yüzde 20-25 aralığında olabilir.” dedi. Aran, sektörün sıkı para politikası çerçevesinde yumuşak iniş yapma şansı olduğunu vurguladı.

Bankacılıkta Sürprizlere Yer Yok

Aran, bankacılıkta risk yönetiminin temel olduğunu belirterek, her zaman farklı senaryolara hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Bankacılığın gelişmişliği sayesinde, riskleri iyi yönettiklerini ve sürprizlere karşı dayanıklı bir yapı oluşturduklarını belirtti. Öz kaynak güçlendirilmesi ile gurur duyulacak bir sektör haline geldiklerini ifade etti.