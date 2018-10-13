İş Bankası hazineye geçecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İş Bankası hisseleri ile ilgili bir kez daha konuştu ve CHP’de bulunan hisselerin hazineye aktarılması konusunda kararlılığını dile getirdi.

Erdoğan, “Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?” diye sordu.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İş Bankası’nda CHP’nin yüzde 28’e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazineye gitsin diye yaptı. Biz Meclis’e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?

Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.”