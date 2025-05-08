İş Bankası, İklim Dönüşüm Planı’nı paylaştı

İŞ BANKASI İKLİM DÖNÜŞÜM PLANINI AÇIKLADI

İş Bankası, karbonsuzlaşma stratejisinin temelini oluşturan İklim Dönüşüm Planı’nı halka duyurdu. İklim değişikliği ile mücadele ve net sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalara devam eden İş Bankası, bu plan sayesinde sektöre örnek olmaya devam ediyor. Bankanın, Net Sıfır Bankacılık Birliği’nin (NZBA) belirlediği tüm karbon yoğun sektörler için emisyon azaltım yol haritalarını açıklayan ilk Türk bankası olduğu vurgulanıyor. İş Bankası, daha önce de tüm karbon yoğun sektörler için 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan bir kurum olarak dikkat çekiyor. Bu sefer ise oluşturduğu detaylı İklim Dönüşüm Planı ile müşterilere yönelik sektörel yol haritaları ve somut aksiyon planları sunuyor.

EMİSYON YOĞUNLUĞU AZALTIM HEDEFLERİ

İş Bankası, 2023 yılı itibarıyla çimento, demir çelik ve enerji üretimi sektörlerinde emisyon yoğunluğunu azaltmaya yönelik hedeflerini açıkladı. Bu hedeflere göre, 2030 yılına kadar enerji üretimi sektöründe yüzde 61, çimento sektöründe yüzde 21 ve demir çelik sektöründe ise yüzde 10 emisyon azaltımı sağlanmayı planlıyor. Ayrıca banka, 2040 yılına kadar kömür finansmanından kademeli bir çıkış gerçekleştirme taahhüdünde bulunmuş durumda. 2024 itibarıyla sektör kapsamını genişleten İş Bankası, emisyon azaltım hedeflerini alüminyum, gayrimenkul, kara yolu yük taşımacılığı, petrol ve gaz ile tarım sektörleri için de belirledi. Bu bağlamda 2030 yılına kadar alüminyumda yüzde 7, gayrimenkulde yüzde 36, kara yolu yük taşımacılığında yüzde 20 ve petrol ve gaz sektöründe yüzde 15 emisyon yoğunluğu azaltım hedefliyor. Tarım sektöründe ise buğdayda yüzde 14, mısırda yüzde 15 ve pirinçte yüzde 16 emisyon azaltımı öngörüyor.

SEKTÖREL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRAN ADIMLAR

Yapılan açıklamada; İş Bankası’nın enerji üretimi sektörü için hazırladığı İklim Dönüşüm Planı’nın karbon yoğun sektörlerin tamamını kapsayacak şekilde genişletildiği ve bu konuda duyuran ilk Türk bankası olduğu aktarılıyor. Her bir sektör için ayrı ayrı bilim temelli geçiş adımları içeren plan, bankanın kredi portföyünden kaynaklanan emisyonlarının yaklaşık yüzde 65’ini oluşturan sektörlerde karbonsuzlaşma stratejisini ortaya koyuyor. Paris Anlaşması ile uyumlu senaryolar çerçevesinde hazırlanmış olan plan, karbon emisyonu azaltımına yönelik sektörlerin ihtiyaçlarına özel adımlar tanımlıyor. Bu doğrultuda, müşterilerle yakın işbirliği içinde alınacak aksiyonları belirleyen plan; temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmayı, enerji verimliliği yatırımlarını önceliklendirmeyi, sürdürülebilir yakıtlara geçişin desteklenmesini ve emisyon azaltım teknolojilerinin finansmanını içeriyor. Böylece banka, finansal faaliyetlerini düşük karbonlu bir ekonomiye uyumlu hale getirirken, müşterilerinin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmayı amaçlıyor.

TARIM SEKTÖRÜNE ÖZEL YAKLAŞIM

Tarım sektörüne, yaşamsal açıdan kritik bir alan olduğu için özel önem veren İş Bankası, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla tarıma yönelik çalışmalar yürütüyor. Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı Tarım İhtisas Şubeleri ile çiftçilere yenilikçi çözümler sunan banka, İklim Dönüşüm Planı’nda tarıma özel stratejiler de geliştiriyor. Tarım bankacılığı dinamiklerini temel alan bir yaklaşım benimseyen İş Bankası, buğday, mısır ve pirinç üretimi için özel yol haritaları oluşturuyor. Her bir ürüne yönelik üretim döngüsü, çevresel etkileri ve ekonomik potansiyel dikkate alınarak sürdürülebilir tarımı destekleyen uygulamalar geliştiriliyor. Böylece iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artıran yaklaşımlar yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HAKAN ARAN’DAN AÇIKLAMALAR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Karbon yoğun sektörlerin tümünü kapsayan İklim Dönüşüm Planı ile müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuklarında attıkları adımları somutlaştırarak yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi. Aran, her karbon yoğun sektör için müşteri portföyünün ihtiyaçlarını gözeten, yerel ve uluslararası standartlarla uyumlu, teknolojik gelişmeleri dikkate alan aksiyon planları geliştirdiklerini belirterek, “Gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir adımlarla etkin bir iklim dönüşüm stratejisi ve sektörel geçişi destekleyecek somut yol haritaları hazırladık. Yeşil finansmanın gücünden yararlanarak reel sektörün dönüşümüne öncülük etmeye ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.