İş Bankası’ndan Atatürk’ün Vasiyeti Açıklaması

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası, sosyal medya platformlarında yayılan ve Atatürk’ün vasiyetnamesinin kurucu intifa senetleri üzerinden ihlal edildiğine dair iddialar konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu iddiaların hiçbir hukuki ve maddi gerçekliğe sahip olmadığı ifade edildi. Banka itibarını hedef alan yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında hukuki süreçlerin başlatılacağı belirtildi.

KURUCULARLA İLGİLİ BİLGİLER

Kurucu intifa senetlerinin pay senedi niteliği taşımadığına dikkat çekildi. Bu senetlerin yalnızca mal varlıksal haklar sunduğu ve genel kurulda oy veya katılma hakkı tanımadığı kaydedildi. 1991 yılında alınan olağanüstü genel kurul kararları ile kurucu intifa senedi sahiplerinin haklarının sınırlandırıldığı ve bu süreçlerin hukuka uygun bir şekilde uygulandığı aktarıldı.

Bankanın açıklamasında, Atatürk’ün vasiyetnamesi ile ilgili yayımlanan yanıltıcı iddiaların somut bir temeli bulunmadığı, bu iddiaların bir grup tarafından haksız davalarla yargıya taşındığı ifade edildi. İş Bankası, yargı sürecinde alınan tüm kararların kendisi lehine sonuçlandığını vurguladı.

HUKUKA UYGUN FAALİYETLER

Atatürk hisselerine ait temettülerin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na zamanında ödendiği belirtildi. Bankanın tüm işlemlerinin hukuka, ahlaka ve etik değerlere uygun şekilde sürdüğü ifade edildi. Yapılan açıklamanın tam metninde, “Kurucu intifa senetleri hukuken pay senedi mahiyetinde olmayıp intifa senedi niteliğindedir.” denildi. Bankanın tüm süreçlerinin ilgili otoritelerin denetimi altında gerçekleştiği duyuruldu.

Yasal olarak müeyyidesi olan ve sosyal medyadaki gerçek dışı iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. “Bu tür haber, iddia ve yorumlara itibar edilmemesini, söz konusu yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söyledikleriyle yanıltıcı durumlar oluşturulmasına sebep olan tüm kişilere karşı yasal girişimlerde bulunulacaktır.” şeklinde bir ifade kullanıldı.