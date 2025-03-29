İş Bankası’ndan Kayyum İddialarına Yanıt

İŞ BANKASI’NDAN KAYYUM İDDİALARINA YANIT

Türkiye İş Bankası, belirli haber kaynaklarında yer alan kayyum iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sosyal medya mecralarında son dönemde Bankamız itibar ve şöhretine kasteden, yatırımcıların karar ve davranışlarını etkilemeye yönelik spekülatif, aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında da suç teşkil eden gerçek dışı beyan ve iddialara itibar edilmemelidir” denildi.

BASIN AÇIKLAMASI HAZIRLANDI

İş Bankası’nın yaptığı açıklamada, “BASIN AÇIKLAMASI Bankamız kurucu intifa senetleri üzerinden Yüce Atatürk’ün vasiyetnamesinin ihlal edildiği, vasiyet yararlanıcısı olan kurumların bilerek zarara uğratıldığı ve Bankamızın hukuka aykırı davrandığı yönündeki maddi ve hukuki gerçeğe aykırı iddia ve söylemler nedeniyle hissedarlarımızın, müşterilerimizin, yerli ve yabancı yatırımcılarımızın doğru olarak bilgilendirilmesi amacıyla işbu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

KURUCULUK YAPI VE HAKLAR

Açıklamanın devamında, “Bankamız Esas Sözleşmesi’nin 22’inci maddesinde düzenlenmekte olan kurucu intifa senetleri hukuken pay senedi mahiyetinde olmayıp intifa senedi niteliğindedir. Kurucu intifa senetleri, hukuken sermayede herhangi bir payı temsil etmemekte, sahibine genel kurula katılma hakkı, oy hakkı gibi pay sahipliği hakları bahşetmemekte, sadece mal varlıksal haklar sağlamaktadır” denildi. Bankanın, bu senetlerin hukuki durumuna dair detaylı bilgi vermesi dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

İş Bankası, “Kaldı ki kurucu intifa senedi sahipleri sermaye artışına iştirak etmediklerinden artırılmış sermayeden temettü almamaları hakkaniyete de uygun bir işlemdir” şeklinde bir açıklama yaptı. Banka, mevcut hukuki süreçler hakkında bilgi verirken, “Halen devam eden yargı süreçlerinde bugüne kadar verilmiş olan tüm kararlar usul ve yasaya uygun olarak hali hazırda Bankamız lehine olup hukuki süreçlerin tamamlanması beklenmektedir” dedi.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİNE SAYGI

Açıklamanın son kısmında, “Bilindiği üzere Bankamızın da kurucusu olan Yüce Atatürk’ün vasiyeti gereğince Atatürk hisselerine isabet eden temettünün tamamı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na Bankamız tarafından tam ve zamanında ödenmekte olup, Bankamızın tüm süreçteki işlemleri ilgili otoritelerin bilgisi ve denetimi altında gerçekleşmektedir” ifadesine yer verildi. Banka, söz konusu kayyum iddialarının hiçbir temelinin olmadığını vurgulayarak bu yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında yasal girişimlerde bulunulacağına da dikkat çekti.