İş Bankası, Visa ile Yüz Tanıma Başlattı

YENİ YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ HİZMETE GİRİYOR

İş Bankası, Visa ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Türkiye’de yüz ile ödeme teknolojisini ilk kez devreye alıyor. Bu teknoloji, alışverişlerde fiziksel kart veya cep telefonuna ihtiyaç duymaksızın sadece biyometrik doğrulama ile hızlı ve temassız ödemeleri mümkün kılıyor. Türkiye İş Bankası, yüz tanıma çözümünü ödeme yöntemleri arasına ekleyerek bankacılık sektöründe öncü bir adım atmış oldu. İlk olarak CarrefourSA mağazalarında kullanılmaya başlanan bu yenilikçi hizmetin, zamanla daha geniş bir alana yayılması planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, “İş Bankası Yüz ile Ödeme” yöntemini kullanan banka müşterileri, anlaşmalı mağazalarda yüzlerini taratarak şifre tuşlamadan ve fiziksel kart veya cep telefonu taşımadan hızlı bir şekilde ödemelerini tamamlayabiliyor.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜZERİNDE DURULUYOR

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, ödeme sistemleri geliştirme çalışmalarının temelinde yenilikçi çözümler oluşturma ve kusursuz müşteri deneyimi sağlama hedefinin bulunduğunu aktardı. Lüle, “Güçlü altyapımız ve gelişen teknolojilere erken adapte olma yeteneğimiz sayesinde geleneksel ödeme alışkanlıklarını dönüştürerek dünyadaki yeni nesil ödeme çözümlerini müşterilerimize hızla sunabiliyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Türkiye’de bir ilk olan ve yakın zamanda yaygınlaşacak ‘İş Bankası Yüz ile Ödeme’ teknolojisi ile geleceğin ödeme sistemlerini bugünden hayata geçiriyoruz” dedi.

İNOVASYON GÜCÜ TÜKETİCİLER İÇİN KULLANILIYOR

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise, inovasyon gücünü tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran ve güvenli hale getiren çözümler sunmak için kullandıklarını belirtti. Mümin, “Zaman, en değerli para birimlerinden biri haline geldiği günümüzde, tüketiciler hızlı ve pratik çözümler arıyor” diye konuştu. Yüz tanıma ile ödeme çözümünün bu bağlamda önemli bir adım olduğunu ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı. Kullanıcılar, kredi kartlarını İşCep üzerinden biyometrik kimlik verileriyle eşleştirdikten sonra, cüzdan veya QR koda ihtiyaç duymadan yalnızca yüzlerini tanıtarak güvenli ve temassız ödeme yapabiliyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİNE KATKI SAĞLANIYOR

CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, yüz tanıma ile ödeme teknolojisinin, müşterilere hızlı ve güvenli bir ödeme deneyimi sunduğunu belirtti. Çelik, “İş Bankası ve Visa iş birliğiyle CarrefourSA mağazalarında hayata geçirdiğimiz bu teknoloji, alışveriş deneyimini daha akıcı hale getiriyor” dedi. Müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli kıldıklarını belirten Çelik, bu projede yeniliğin öncüsü olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

YÜZ İLE ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Açıklamaya göre, banka müşterileri İşCep üzerinden yüzlerini tanımlayıp ödemelerinin yansıtılacağı kredi kartını belirliyor. Bu işlem sonrasında belirlenen kartla alışveriş yapma imkanı sağlanıyor. Müşteriler, kredi kartına ve telefona ihtiyaç duymadan “İş Bankası Yüz ile Ödeme” kabul eden iş yerlerinden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.