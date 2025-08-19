İş Başvurularında Fotoğraf Kullanımı Farklılık Gösterebilir

ÖZ GEÇMİŞ FOTOĞRAFLARININ KULLANIMI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

İş başvurularında ilk izlenimi oluşturan öz geçmişlerde fotoğraf kullanımı ülkeler arasında ciddi farklılıklar gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskandinav ülkelerinde genellikle fotoğrafsız öz geçmişler beklenirken, Türkiye’deki birçok şirketin tercihinin fotoğraflı öz geçmişlerden yana olduğu gözlemleniyor.

KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ VE DEMOGRAFİK DAĞILIM

LinkedIn üzerinden gerçekleştirilen ankete 517 kişi katıldı ve yönetici pozisyonundaki katılımcıların yüzde 68’i öz geçmişlerin fotoğraflı olması gerektiğini savunuyor. Öz geçmişlerin genel formatları benzerlik gösterirken, fotoğraf mevzusunda farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Türkiye’deki şirketlerin bu konuda nasıl bir tutum sergilediği, insan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK tarafından yapılan anketle aydınlanıyor. Katılımcıların yüzde 62’si fotoğraf bulunması gerektiğini belirtirken, yüzde 27’si buna karşı çıkıyor. Yüzde 10’luk kesim ise bu durumun başvuru yapılan pozisyona göre değişebileceği görüşünde.

YÖNETİCİLER FOTOĞRAF GÖRMEK İSTİYOR

Öz geçmişlerdeki fotoğraf tercihinin pozisyona göre değiştiği gözlemleniyor. Yönetici pozisyonundaki katılımcıların yüzde 68’i fotoğraflı öz geçmiş tercih ettiklerini dile getiriyor. Bu oran, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve mühendislik alanlarında yüzde 37 gibi bir seviyeye düşüyor. Satış alanındaki profesyoneller ise yüzde 14 oranıyla, bu durumun pozisyona bağlı olarak değişmesi gerektiğini savunan grup oluyor. Kadın katılımcıların yüzde 63’ü, erkeklerin ise yüzde 61’i fotoğraflı öz geçmiş tercih ettiklerini ifade ediyor. Bu durum, fotoğraf tercihinin cinsiyete göre belirgin bir fark yaratmadığını ortaya koyuyor.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNE GÖRE FOTOĞRAF ÖNEMİ

Anketin sonuçlarını değerlendiren Kolay İK COO’su Tunca Üçer, “İnsan, bilinçli ya da bilinçsiz olarak önyargılar taşıyabiliyor. İşe alım süreçlerinde adayın mezun olduğu okul, cinsiyeti ya da yaşadığı semt gibi pek çok faktör, karar verme sürecini etkileyebiliyor. Bazı ülkelerde öz geçmişlerde fotoğraf tercih edilmezken; bazı yerlerde fotoğraflara gösterilen özen, başvurulan işe duyulan özenin bir yansıması olarak görülüyor. Adaylar, daha iyi fotoğraflar için yapay zeka araçlarından bile faydalanıyor. Bu nedenle, bu konuda tek bir doğrunun olmadığını söyleyebiliriz. Adaylara, başvuracakları şirketin kültürünü ve beklentilerini araştırmaları; fotoğraf dâhil öz geçmişlerindeki detayları bu doğrultuda şekillendirmeleri öneriliyor,” dedi.