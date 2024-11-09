İş Bulmada İŞKUR’un Büyük Başarısı!

İŞKUR HİZMETLERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde toplamda 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme yapıldığını açıkladı. Bu görüşmeler sayesinde iş arayan bireylerin doğru job yönlendirilmesi sağlanıyor. Işıkhan, İŞKUR’un bu yılın on ayında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine yardımcı olduğu bilgisini sosyal medya üzerinden aktardı.

Ekim Ayı İstatistikleriYLE İŞKUR’UN PERFORMANSI

Bakan Işıkhan, yılın ocak-ekim dönemine dair hizmet verilerini içeren Ekim Ayı İstatistik Bülteni’ni yayımlayarak kamuoyuna önemli bilgiler sundu. İŞKUR, bu dönemde 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdi ve 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 kişiyi işe yerleştirmek için aracılık etti. Işıkhan, “Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” diyerek, iş kulüplerinden yararlanan 51 bin 934 kişi ile aktif iş gücü programlarından faydalanan 57 bin 797 kişinin de bilgilerini paylaştı.