İş Dünyası: Cumhuriyetin 101. Yılına Güçle Yürüyoruz**

YATIRIMLARLA BÜYÜME VURGUSU

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu topraklarda kader birliği kurmuş milyonların ortaklığına dikkat çekiyor. Türk iş dünyası olarak yeni yatırımlarla, üretim ve ticaretle ekonomik büyümeyi sağlamak için inançla hareket edeceklerini belirtiyor. Hisarcıklıoğlu, “Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun, sonsuza kadar yaşasın Cumhuriyet!” diyor.

İKİNCİ YÜZYILDA KALKINMA HİKAYESİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çağın gerektirdiği dönüşümü doğru anlamak gerektiğinin altını çiziyor. Eğitim konusunun kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Turan, “Bugün bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeleri yakalayarak tüm dünyayla her alanda rekabet edebilen bir ülke olabilmek için bilimsel, çağdaş ve herkesi kapsayan bir eğitim seferberliğini yeniden birinci öncelik yapmalıyız.” ifadesini kullanıyor.

SAVUNMA SANAYİSİNDE GÜÇLENME

SYS Başkanı Zafer Aral, Türk savunma sanayisinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün “tam bağımsızlık” hedefi doğrultusunda güçlendiğini ifade ediyor. Yerli ve milli üretim kabiliyetleriyle ülkenin güvenliğine katkı sağlayan savunma sanayi şirketlerinin, dünya genelinde örnek gösterilen başarılara imza attığını belirtiyor. Aral, “CANiK markamızın dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir marka haline gelmesi, bu yöndeki çabalarımızın en somut göstergeleridir.” diyor.

CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNE BAĞLIAK

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyet’in kendilerine verdiği özgüvenle geleceğe umutla baktıklarını vurguluyor. “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti olan güzel vatanımızı daha ileriye taşımak, kalkınma hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışacağız, daha çok üreteceğiz.” açıklamasında bulunuyor.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRME

TMB Başkanı Erdal Eren, Türk inşaat sektörünün ülkenin her köşesinde yükselen projeleriyle Cumhuriyet’in temellerini sağlamlaştırmaya devam ettiğini belirtiyor. “Bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda atılan her adımda bizler de altyapılar inşa ederek sadece şehirlerimizi değil ülkemizin geleceğini şekillendiriyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

CUMHURİYET DEĞERLERİNİ YAŞATMA GAYRETİ

DenizBank CEO’su Hakan Ateş, bu topraklara borcunu ödemeyi görev bildiklerini vurguluyor. “Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak her konuda gelişimi desteklemek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.” diyor.

AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekiyor. Seçer, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, Cumhuriyet değerlerinin ışığında yürüyor ve yaptığımız her çalışmayı O’nun değerlerine bir hizmet olarak görüyoruz.” şeklinde açıklama yapıyor.

ÜRETİMDE KARARLILIK

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Cumhuriyet’in Türk milletinin yeniden var oluşu olduğunu ifade ediyor. “Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.” diyor.

CUMHURİYET, GELECEĞİMİZİN TEMELİ

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Cumhuriyetin getirdiği çağdaş değerlerin önemine vurgu yaparak, “Bu Cumhuriyetin sayesindedir ki bugün bağımsız, özgür bir devletiz.” diyor.

GURUR VE ŞÜKRANLA KUTLAMA

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Cumhuriyet Bayramı, bize bu yurdu ve bağımsızlığımızı armağan edenlere gösterdiğimiz bir vefa örneğidir.” şeklinde konuşuyor.

GERÇEK KİMLİĞİMİZ CUMHURİYETTİR

MTB Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin doğuşunu önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyet, halk iradesinin egemen olduğu, özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerinin hâkim kılındığı bir dengeden ibarettir.” diyor.

ATATÜRK’ÜN HEDEFLERİNE SADIK KALMA

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Atatürk’ün yüzyıl önce belirlediği hedeflerle günümüzde ilerlemeye devam ettiklerini belirtiyor. “Eğitimden ekonomiye, bilimin öneminden sosyal reformlara kadar pek çok alanda attığı adımlar, çağdaş Türkiye’nin temellerini atmıştır.” şeklinde açıklama yapıyor.

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMA VURGUSU

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ulusun hak ettiği yeri alması için Cumhuriyet’e her zamankinden daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurguluyor.

ÇAĞDAŞLAŞMA HAMLESİ

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, Cumhuriyetin halkın mücadelesinin sonuçlandığı en büyük değer olduğunu belirtiyor. “Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir.” ifadesini kullanıyor.

GÜVEN VE ÇALIŞMA GAYRETİ

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için ülkeye ve kendine güvenin önemli olduğunu ifade ediyor.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Türk sanayicisinin azminin sonucunun, sanayinin yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaştığını belirtiyor.

BÖLGEMİZİ KALKINDIRMA HEDEFİ

Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, bölgenin sanayi üssü olma hedefine ulaşmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade ediyor.