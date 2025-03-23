İŞ İnsanı Ali Nuhoğlu Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN İŞİNSANI TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan iş insanı Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon TL, işyerinde ise 1 milyon 300 bin dolar olmak üzere büyük miktarda para ele geçirilmesinin ardından tutuklandı. Nuhoğlu, soruşturma dosyasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mali işlerinin yönetildiği kişi olarak anılıyordu.

NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüyor. Bu soruşturmalar çerçevesinde Ali Nuhoğlu’nun ofisinde ele geçirilen 1 milyon 300 bin dolar nedeniyle tutuklanması gerçekleşti. Nuhoğlu, emniyetteki ifadesinde “Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını belirtti.

İFADESİNDEKİ DETAYLAR

Ali Nuhoğlu, ifadesinde bir şema gösterilip “Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız” sorusuna “İmamoğlu İnşaat’ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur” şeklinde yanıt verdi. 1962 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Ali Nuhoğlu, eğitim hayatına Kabataş Erkek Lisesi’nde başladı ve ardından Bulgaristan’daki Sofya Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi aldı.

Ali Nuhoğlu, 1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu inşaat firmasıyla birçok ülkede çeşitli projeler gerçekleştirdi. Nuhoğlu İnşaat, İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almatı ve Katar’da ofisleriyle hizmet veriyor.