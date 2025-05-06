İş İnsanı Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

PINAR ECZACIBAŞI’NIN KAYBI

İş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Pınar Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak tanınmaktaydı. Pınar Eczacıbaşı’nın cenaze töreni 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazından sonra gerçekleşecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. Aile, çiçek yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını istemektedir.

PINAR ECZACIBAŞI’NIN EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Pınar Eczacıbaşı, eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başlamış, daha sonra ABD’de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde üniversite eğitimini sürdürmüştür. Mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönen Eczacıbaşı, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans dalında yüksek lisans yaptı. İş hayatına Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic.A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda yer alarak başlamış, ardından finans sektöründe kariyerine devam etmiştir. Manufacturers’ Hanover Trust Company-İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde çalışmış, Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings – İstanbul’da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

1998 yılından itibaren birey ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ni kurmuştur. Bu şirket, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen birey ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, 2004-2014 yılları arasında dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından olan Schroders Grup’a ait Schroder & Co Banque SA’nın Türkiye temsilciliğini yürütmüştür.

SİVİL TOPLUM BELİRLİKLERİNDEKİ ROLÜ VE ÖDÜLLERİ

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası tarafından yönetilen Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlık yaptığı IVCI- (İstanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca, TGIF- Turkey Growth and Innovation Fund’ın Yatırım Komitesi bağımsız üyeliği görevini sürdürmüştür. Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Eczacıbaşı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde de Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanlığı görevini yürütmüştür. DEİK içerisinde Denetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığı görevindeyken, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki katkılarından nedeniyle 2012 yılında Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirilmiş, 2013’ten itibaren Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atanmıştır. Ayrıca Finans Kulübü üyesi ve İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyelerinden biridir.