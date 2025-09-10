İş İnsanlarıyla İstişareler Faydaları Sürdürüyor

İSTİŞARELERİN ÖNEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada “İş insanlarıyla istişareler faydalı oldu. İzmir’in birçok konusuna vakıf olduk. Bazı hususları sonradan tekrar tabii ki çalışacağız, değerlendireceğiz” şeklinde ifade etti. İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) gerçekleştirilen ‘İzmir İş Dünyası Toplantısı’ sonrasında, bakan Şimşek, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na giderek partililerle bir araya geldi.

PARTİ İÇİ GÖRÜŞMELER

İl Başkanlığı’ndaki buluşmasında Şimşek, “İş insanlarıyla istişareler faydalı oldu. İzmir’in birçok konusuna vakıf olduk. Bazı hususları sonradan tekrar tabii ki çalışacağız, değerlendireceğiz. Ama faydalı oldu” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, bu istişarelerin İzmir ve ülke açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine inandığını belirtti.

AK PARTİ’DE BİR ARAYA GELİNDİ

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, “Teşkilatımızla, milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle gerek beraber Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde istişarelerimizi yaptık. Teşrif etmenizle onur duyduk. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz” dedi. Ziyaret sırasında, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, diğer milletvekilleri ve ilçe başkanları da hazır bulundu.